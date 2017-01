Em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae unidade móvel estará nas ruas de São Bernardo nos próximos dias 12, 19 e 20 de janeiro. O objetivo da visita é prestar serviços e esclarecer dúvidas de quem pretende abrir o próprio negócio e tornar-se empreendedor.

O atendimento é gratuito, sem custo para o município. O Sebrae irá prestar assessoria como abertura de empresas, responderá dúvidas referentes ao MEI (Micro Empreendedor Individual), capacitação de funcionários para empresas já formalizadas, ideias de marketing e inovação, entre outros.

Para fazer o atendimento não é necessário cadastro prévio, apenas porte de documentos pessoais e, em caso de pessoa jurídica, o cartão CNPJ da empresa.

Nos dias 12 e 19, o Sebrae unidade móvel atenderá no estacionamento do Mercado Municipal, na Av. Caminho do Mar, 3344 – Rudge Ramos. No dia 20 estará na Praça Santa Filomena, no Centro.