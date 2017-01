Durante os dois primeiros meses do ano, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Jardim Marek, em Santo André, realiza cursos gratuitos de dança. Lambaeróbica, Sertanejo Universitário e Dança Cigana são os ritmos ministrados.

As aulas de Lambaeróbica, a cargo da professora Cida, acontecem de quarta e sexta-feira, das 19h30 às 20h30. As de Sertanejo Universitário, com o Grupo Art Dance, são realizadas às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. No dia 7 de fevereiro começam as aulas de Dança Cigana, com a professora Dirce. Os encontros acontecerão às terças-feiras, das 8h30 às 10h. Todas atividades são gratuitas.

Localizado na Rua Engenheiro Alfredo Heitzmann, o CEU das Artes Jardim Marek é um espaço aberto que conta com biblioteca com telecentro e salas multiuso, além de pista de skate, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, jogos de mesa, pista de caminhada e equipamentos de alongamento e ginástica.

As atividades contam com a participação de professores voluntários e os interessados podem obter mais informações e fazer inscrições pelo telefone 4458-1227.