As famílias da região inscritas em programas sociais do Governo Federal já podem verificar se estão na lista de beneficiados e retirar um dos mais de 160 mil kits gratuitos com antena UHF, conversor para TV Digital e controle remoto.

O interessado deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o 147 com o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Se o nome constar na lista, já poderá agendar a retirada do kit no ponto de entrega mais próximo. Caso não esteja, deve preencher o cadastro para receber orientações sobre como preparar a residência para receber o sinal digital de TV.

Isso porque em breve o sinal analógico de televisão será desligado na capital e nos demais municípios da região metropolitana de São Paulo. As cidades do Grande ABC que terão sinal analógico de TV desligado são Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo. Desta forma, a programação dos canais abertos de televisão serão transmitidos apenas pelo sinal digital e para continuar tendo acesso a programação, todas as residências da região precisam ter uma antena UHF e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

A distribuição do kit gratuito é destinado aos beneficiários de Programas Sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e outros.

Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV) é a responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e tem previsão de finalização em 2018, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.