Coop repassa R$ 172 mil para Federação das APAE’s do Estado

A Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo (APAEs) recebeu da Coop (Cooperativa de Consumo) o valor de R$ 172.132,55, referente ao repasse apurado durante o quarto trimestre (outubro a dezembro) de 2016 de dois programas sociais mantidos pela Cooperativa –Troco do Bem e Revista Coop .

Desse valor total, R$ 64.214,23 resultaram da comercialização de 67.777 exemplares da Revista da Coop (descontados os impostos), enquanto R$ 107.918,32 são provenientes do programa Troco do Bem.

“Estes repasses somente são possíveis graças ao engajamento dos cooperados que colaboram assiduamente com os programas sociais da Coop. Para se ter ideia, desde o início da parceria entre com a Federação das APAEs, em 2010, já foram repassados R$ 1.742.811”, explica Luciana Benteo, responsável pelo Núcleo Socioambiental da Cooperativa.

A Federação distribui o valor do repasse entre as instituições localizadas nas cidades onde a Coop atua. Hoje, o Estado de São Paulo reúne 305 unidades da APAE, que juntas atendem 75 mil pessoas com deficiência.

Sobre a Coop: Atualmente, a Coop é considerada a maior Cooperativa de Consumo da América Latina e está em 7º lugar no ranking dos maiores supermercados no Estado de São Paulo. Possui 1,7 milhão de cooperados, sendo 738 mil ativos, mais de 5,9 mil colaboradores diretos, 29 unidades de distribuição – 21 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí –, além de três postos de combustíveis e 11 drogarias de rua.