O grupo Gará-Pé se apresenta gratuitamente no Sesc São Caetano neste sábado (14), às 16h. Os músicos celebram a cultura nordestina por meio do forró pé-de-serra, passado por gerações nas famílias dos músicos. O grupo tem como influência Jackson do Pandeiro, Marinês, Antônio Barros e João Silva entre outros. As composições narram o sofrimento do sertão e as alegrias e dores do povo nordestino. Telefone: 4223-8800.