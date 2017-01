Iraque diz que começou a reduzir produção de petróleo após acordo na Opep

O ministro do Petróleo do Iraque, Jabar Ali al-Luaibi, afirmou nesta quinta-feira que o país começou a reduzir sua produção da commodity, em linha com o decidido em acordo com os demais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). A informação consta de comunicado divulgado no site do Ministério do Petróleo iraquiano.

“O Iraque começou os procedimentos para cortar a produção de petróleo a partir do início de 2017, em cumprimento ao acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)”, diz Luaibi na nota. Segundo o texto, o país confirma assim seu compromisso com a decisão fechada na última reunião do cartel em Viena. Fonte: Dow Jones Newswires.