Casa de férias de Justin Bieber custa mais de R$ 800 mil por semana

O astro pop alugou uma mansão em Barbados, paraíso no Caribe, para passar o Natal com a família. Além da vista para o oceano, a casa tem várias piscinas, uma sala de cinema para dez pessoas, mesa de jantar fresca dentro da água, suíte master com banheira com vista para o jardim e muito mais. Uma semana de aluguel na mansão custa R$ 810 mil.

Justin ficou hospedado na ilha caribenha com a irmã Jazmyn, 8, o irmão Jaxon, sete filhos do pai Jeremy, e a ex-sócia Erin Wagner no pós-Natal. Parece que as férias em família está puro luxo!