Michel Bastos manda recado à torcida palmeirense: ‘Que o ano seja verde e branco’

Confirmado oficialmente neste sábado como reforço do Palmeiras para 2017, o meia Michel Bastos não perdeu tempo para enviar suas saudações aos torcedores alviverdes. Por meio de um vídeo, o jogador falou sobre o acerto por duas temporadas com o clube e desejou boa sorte para ambos na próxima temporada.

“Estou feliz de poder estar vestindo uma camisa de um grande clube, de tantas conquistas. Espero poder ajudar durante esse período com muito mais títulos”, disse o atleta, que ainda aproveitou para mandar um recado à torcida palmeirense: “Que esse ano seja verde e branco”.

Bastos chega ao Palmeiras sem custos, pouco tempo depois de rescindir seu contrato com o São Paulo, equipe que defendeu entre o segundo semestre de 2014 e o fim deste ano. Com contrato vigente até o fim de 2018 e com opção de renovar por mais um ano com o alviverde, o experiente jogador de 33 anos chega para fortalecer o elenco na disputa da Copa Libertadores, no ano que vem.

Ainda sem data oficial para sua apresentação, ele se junta aos meias Guerra (ex-Atlético Nacional), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Hyoran (ex-Chapecoense) e ao atacante Keno (ex-Santa Cruz) como novo reforço para a próxima temporada. A diretoria ainda tenta a contratação do volante Felipe Melo, ex-seleção brasileira e hoje na Inter de Milão.