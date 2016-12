O ator Adilson Maghá (foto), de 68 anos, morreu neste sábado, 31, em Belo Horizonte. O ator trabalha desde o anos 1980 na TV, e mais recentemente fez papéis nas novelas Sete Pecados, Caminho das Índias, Araguaia e Velho Chico. De acordo com uma postagem do filho dele Gustavo Marquezini, Adilson Maghá não resistiu ao tratamento de um câncer no pulmão.

Ele foi submetido a cirurgia cerebral essa semana, mas não sobreviveu. O ator nasceu na Grande Belo Horizonte, e ainda fez curtas e longas-metragens ao longo da carreira.