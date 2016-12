Um dia antes de tomar posse como o novo prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) anunciou os últimos oito nomes de seu secretariado. O destaque ao ato realizado neste sábado (31) foi a indicação do ainda vereador Rogério Santana (Rede) para a ouvidoria pública. O socialista garantiu que todas as escolhas foram baseadas em critérios técnicos.

As secretarias de Comunicação, Cultura e Juventude e Relações Institucionais foram fundidas. Márcio de Souza, será o líder desta pasta. Formado em marketing, produtor cultural, ator e já ocupou os cargos de diretor de comunicação do Saneamento Básico do Município de Mauá (Sama). Também foi diretor do Teatro Municipal de Mauá e diretor de cultura do município.

Outra fusão anunciada foi entre a Secretaria e a Chefia de Gabinete. A nova pasta será administrada pelo jornalista João Gaspar que também tem experiência do poder público mauaense onde foi diretor e coordenador de Esportes, além de secretário de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Sumaré.

A Sama será comandada pelo advogado Israel Aleixo de Melo, que já trabalhou na autarquia como assessor de superintendência e exercia o cargo de chefe de gabinete de Atila na Assembleia Legislativa. Camila Brandão Sarem será a secretária de Assuntos Jurídicos, anteriormente exercia uma função dentro da Procuradoria Geral do Município de Ribeirão Pires.

Ciomar Okabayashi volta ao comando da pasta de Desenvolvimento Economico. O ex-vereador da capital Alcides Amazonas vai liderar a Secretaria de Trabalho e Renda. Planejamento Urbano ficará a cargo do advogado Antônio Vergino de Holanda.

“Hoje, antes do anúncio me reuni com todos eles, entreguei o plano de governo, determinei contingenciamento de orçamento na casa dos 30% e já fiz as primeiras cobranças. Temos de seguir o plano de governo que apresentamos na eleição. Esse é o grande guia da nossa administração. Tenho confiança nestes que escolhemos, que hoje passam a ser chamados de gestores públicos e não mais de secretários, para enfrentarmos o difícil desafio de resgatar o orgulho e a autoestima do povo de Mauá”, disse Atila Jacomussi.

Somando as autarquias e as secretarias serão 24 pastas na gestão do socialista.