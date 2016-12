Balsas de Copacabana já estão posicionadas na orla

As onze balsas que servirão de base para a queima de fogos da Praia de Copacabana já estão posicionadas junto à orla. As embarcações começaram a ser levadas para o mar de Copacabana antes do amanhecer. Acionados por controle remoto, as explosões das bombas são sincronizadas por computador. Este ano, a queima de fogos vai durar 12 minutos, quatro minutos mais curtos.

Um palco foi armado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Os shows começam às 18 horas, com Alex Cohen, seguido de DJ MAM e Leo Jaime. Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo são a grande atração da noite, com o show Grande Encontro.

A prefeitura pede que pais identifiquem seus filhos e deixem o número de telefone anotado com a criança. No réveillon passado, 876 crianças se perderam dos responsáveis durante a comemoração da virada. Somente 30% delas estavam identificadas, o que facilitou a localização dos pais.