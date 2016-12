As rodovias que saem da capital com destino ao interior do Estado de São Paulo têm trânsito normal na manhã deste sábado (31), segundo as principais concessionárias que as operam. De acordo com a Ecovias, as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com boas condições de tráfego. O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa. A descida está ocorrendo pelas pistas norte e sul da Via Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Desde a zero hora de terça-feira (27) mais de 504 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 248 mil veículos. Entre as 9 horas e 10 horas da manhã de hoje (31), desceram mais de 3,7 mil veículos e subiram mais de 1,5 mil.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, a CCR AutoBan informa que entre a zero hora de quinta-feira, 29 de dezembro e 7h30 de hoje (31) circularam pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital, 326 mil veículos. Neste período foram registrados 24 acidentes com 20 feridos e uma morte.

A CCR AutoBan informa ainda que, amanhã, 1º de janeiro, das 14 horas às 22 horas, os caminhões que se destinam à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

Nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares o trânsito está normal tanto na saída quanto na chegada à capital paulista. A estimativa da CCR ViaOeste, que opera nessas estradas, é que aproximadamente 474 mil veículos se deslocarão pelo Sistema Castelo-Raposo durante a Operação Ano Novo, que ocorre entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.

De acordo com o gestor de tráfego e arrecadação no Grupo CCR, Diogo Stiebler, a maior movimentação será no domingo, 1º de janeiro. “Como muitas pessoas emendarão os feriados, a viagem no sentido Interior tende a ser mais tranquila nos dias 30 e 31. Entretanto, na volta para a Capital, o usuário encontrará tráfego mais carregado, especialmente no dia 2. A sugestão é que o motorista adiante sua viagem para o período da manhã”, afirma Stiebler.

Hoje o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre as 14 horas e 1 hora de domingo.

A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, além do trecho inicial da rodovia dos Tamoios e da Hélio Smidt, via de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, também aponta trânsito tranquilo nas estradas.