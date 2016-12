Em sua última entrevista como prefeito de São Bernardo, nesta sexta-feira (30), Luiz Marinho (PT) voltou a falar sobre política nacional. Para o petista, o país “não vai aguentar” mais dois anos com Michel Temer (PMDB) na presidência. Marinho defende uma nova eleição geral para presidente, governadores, deputados federais e senadores, com mandatos de cinco anos.

Lula

Sobre uma possível antecipação do PT em anunciar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a chefe da nação, Marinho considera que o fato será “natural” com Lula assumindo a presidência da legenda. O prefeito são-bernardense considera que seu partido não cometerá um “suicídio” não colocando o ex-sindicalista como postulante ao posto.

Volta?

Questionado sobre uma possível volta à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Marinho afirmou que não saberia sobre o assunto. E caso considere que a cidade não está bem com o novo mandatário, Orlando Morando (PSDB), não descartou ser novamente candidato a prefeito.

Tarifa de ônibus

Marinho não demonstrou surpresa com a atitude dos prefeitos de Santo André, Carlos Grana (PT), e de Mauá, Donisete Braga (PT), em adiantar o reajuste da tarifa de ônibus. O chefe do Paço de São Bernardo garantiu que o assunto não foi tratado no Consórcio devido ao processo eleitoral. Em relação ao reajuste em seu município, o petista afirmou que ainda está pensando no assunto.

Prestação de contas

Em um texto enviado à imprensa, o prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro (PMDB), fez um resumo de seus quatro anos de mandato. O peemedebista voltou a reclamar que o seu antecessor (e agora futuro prefeito, José Auricchio Júnior, PSDB), deixou uma dívida de R$ 264 milhões. Segundo o secretário da Fazenda, Jorge Alano, no caixa do Executivo existia apenas R$ 13,2 milhões.

Restos a pagar

Pinheiro garante que deixou “apenas” R$ 77,6 milhões em restos a pagar, “dos quais R$ 70,6 milhões são constituídos em empenhos liquidados”. O prefeito sul-são-caetanense garantiu que existe caixa suficiente para pagar o montante.

Comparação

Paulo Pinheiro também comparou o superávit do município neste ano em relação a 2012, último ano do segundo mandato de Auricchio. Segundo o petista, o superávit de 2016 é de R$ 38 milhões e em 2012 houve um déficit de R$ 199,7 milhões.

Abono

“Sobre o abono aos professores da Educação, do Esporte e da Cultura, o Governo Federal repassou R$ 3,6 milhões de repatriação para São Caetano nesta sexta (30). Estava previsto para 29/12. Assim, o valor estará no caixa da Prefeitura para pagamento a partir de segunda-feira (2/1)”, explicou o chefe do Palácio da Cerâmica.

Consórcio

Fabio Palacio (PR) foi anunciado nesta sexta-feira (30) como o novo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, assumindo o lugar de Luís Paulo Bresciani. A troca já era esperada, porém aconteceu ainda em 2016 após o pedido do presidente da entidade, Luiz Marinho, para que não houvesse vacância no cargo até a primeira assembleia de prefeitos de 2017.