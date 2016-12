O recorde mundial de vitórias consecutivas em uma divisão de elite do futebol tem um novo dono. Nesta sexta-feira, o The New Saints, mais conhecido pela sigla TNS, conquistou seu 27.º triunfo seguido ao vencer o Cefn Druids por 2 a 0, fora de casa, em partida válida pela 21.ª rodada do Campeonato Galês.

O antigo recorde pertencia ao Ajax, da Holanda, que venceu 26 partidas seguidas na temporada 1971/72, quando ainda contava com o craque Johan Cruijff. Tal recorde chegou a ser comemorado pelo Coritiba, que ganhou 24 seguidas em 2011, mas no ano passado o Guinness Book se corrigiu e lembrou do feito do time holandês.

Agora, o TNS é o novo recordista, tendo marcado 88 gols e sofrido apenas 13 nos 27 jogos em que venceu. O clube usa essa sigla para remeter ao seu antigo nome, Total Network Solutions, que deixou de ser usado em 2006, proibido por trata-se de uma empresa. Aí, a solução foi criar um nome que tivesse a mesma sigla.

Na atual temporada, o TNS venceu todos os seus 21 jogos, aparecendo com 21 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O time é o atual pentacampeão nacional e sofreu sua última derrota em julho, para o APOEL, do Chipre, na segunda rodada preliminar da Liga dos Campeões. Teria sido necessário vencer este e mais dois rivais para ir à fase de grupos.

Vale lembrar que os melhores times do País de Gales não disputam o Campeonato Galês, mas o Inglês, uma vez que a criação da liga em Gales, em 1992, é muito posterior à formação dos primeiros times no País.

Atualmente, o Swansea City está na elite da Inglaterra, enquanto o Cardiff City e o Newport County jogam a segunda divisão. Há ainda outros dois times em divisões inferiores. Curiosamente, por outro lado, o The New Saints manda suas partidas em uma cidade inglesa, Oswestry, uma vez que está sediado na divisa entre os dois países.