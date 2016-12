Em um de seus últimos atos como prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT) entregou nesta sexta-feira (30), o relatório final do processo de transição ao futuro chefe do Paço, Orlando Morando (PSDB). O petista considera que entrega a cidade com uma situação financeira “bastante equilibrada e confortável”, mas o tucano descordou da situação.

Sem citar números – à pedido de Morando, Marinho fez uma comparação com outras prefeituras da região que passam por uma crise financeira e por isso considera que São Bernardo tem uma situação equilibrada e com várias obras que serão entregues nos primeiros 100 dias do próximo ano.

“No ponto de vista econômico, estamos em uma situação bastante confortável olhando o panorama da economia, o panorama das cidades da região. De forma que acredito que fizemos um processo de transição que possa, inclusive, servir de exemplo para outras cidades e em outros períodos. O Orlando recebe uma transição que eu não recebi em 2008, quando tivemos que camelar muito para conseguir as informações”, disse o petista.

Apesar de concordar com Marinho em relação a crise econômica vivida no país, Orlando Morando deixou claro que não considera a situação são-bernardense “confortável”. “Respeito a opinião dele, mas não concordo sobre o aspecto de que é uma situação confortável, especialmente sobre a arrecadação da cidade que vem caindo. E eu concordo sobre o aspecto que é exclusivamente por conta da crise econômica. Ele foi muito republicano nos acolhendo e não vou ficar aqui discutindo, mas não concordo que a situação é confortável sobre o aspecto financeiro”, explicou o tucano.

Após a coletiva conjunta, Luiz Marinho revelou alguns números da Prefeitura de São Bernardo. Segundo o petista, o município receberá no próximo ano R$ 23 milhões oriundos do Ministério das Cidades. Também garantiu a aprovação de R$ 420 milhões para investimentos em obras e que já tem o parecer positivo do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), além de quase R$ 1 bilhão de investimentos em obras ao longo do ano.

Os demais números como restos a pagar e demais contas serão fechadas ao meio-dia deste sábado (31), e prontamente serão entregues aos membros da equipe econômica de Morando.