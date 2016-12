Nadal supera Raonic e faz final com Goffin em torneio de exibição em Abu Dabi

Rafael Nadal está classificado para a decisão do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição realizado em Abu Dabi. Nesta sexta-feira, o espanhol, nono colocado no ranking da ATP, se manteve firme na defesa do título do evento ao derrotar o canadense Milos Raonic, o número 3 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

Este foi o segundo triunfo de Nadal em Abu Dabi, pois na última quinta-feira ele havia estreado com vitória sobre o checo Tomas Berdych. Agora ele vai buscar o título do evento diante do belga David Goffin, que passou na outra semifinal por Andy Murray. O britânico, aliás, será o rival de Raonic na disputa pelo terceiro lugar do torneio de exibição.

Nadal começou com tudo o duelo com Raonic, tendo vencido cinco games consecutivos, com quebras de serviço no segundo e no quarto. O canadense confirmou o seu serviço uma vez para evitar um “pneu” na parcial, vencida pelo espanhol por 6/1.

O segundo set foi bem mais equilibrado, com Raonic conseguindo uma quebra de serviço decisiva no sexto game, o que foi determinante para o seu triunfo por 6/3, forçando a realização da terceira parcial.

O tie-break teve ritmo parecido. Mas dessa vez quem conseguiu converter um break point foi Nadal, no quarto game. Depois, o espanhol administrou a vantagem e definiu o seu triunfo por 6/3, assegurando a classificação para a final da competição amistosa.

Agora, o espanhol vai buscar o seu quarto título do torneio de exibição de Abu Dabi. Nadal e Goffin nunca se enfrentaram em partidas oficiais no circuito mundial do tênis.