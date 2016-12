Parece que ‘Bruney’ está de volta mesmo. Bruna Marquezine e Neymar foram flagrados juntos na madrugada desta sexta-feira, 30, curtindo uma balada na ilha da Gipoia, em Angra dos Reis (RJ).

O casal estava junto ao surfista Gabriel Medina no evento Woods Tour Sunset, e foram publicadas muitas fotos e vídeos dos dois juntos. Numa imagem, os dois aparecem abraçados, enquanto num vídeo, eles dançam ao som do funk Deu Onda, do MC G15.