Ricardo (Marcos Pasquim) ainda não conseguiu engolir o romance de Tânia (Deborah Secco) com Caio (Thiago Fragoso). O dono da Forma abre o coração pra gata, que responde: “Quem te disse que eu sou apaixonada por você?”.

O ex-atleta tenta jogar um charme: “Os seus olhos, a sua boca…”, mas é interrompido: “Não. A minha boca tá dizendo com todas as letras: eu não sou apaixonada por você (…) E você é muito arrogante! E tá me faltando com o respeito! Não é porque eu preciso desse emprego que vou aturar qualquer coisa, não”, avisa. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (30/12).