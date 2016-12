Diana (Alinne Moraes) vai buscar a filha na casa de Gui (Vladimir Brichta) e escuta poucas e boas do ex: “Você morreu pra mim no dia que gravou a Lorena e eu juntos e mostrou pra Chiara. Hoje eu só tenho uma certeza: que se você fosse a última mulher no mundo, eu não ia querer nada contigo! Às vezes eu tento me lembrar por que eu me apaixonei por você, mas não consigo, juro”, desabafa o roqueiro. A loira escuta tudo com lágrimas nos olhos. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (30/12).