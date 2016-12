Huracán intima Cruzeiro a pagar dívida por aquisição de Ábila

O Huracán, da Argentina, divulgou um comunicado oficial em seu site com uma “intimação” ao Cruzeiro para que realize o pagamento do que deve pela aquisição dos 50% dos direitos econômicos do centroavante Ramón Ábila, em negociação acertada em junho.

“O clube e com a assinatura do presidente (Alejandro) Nadur, intimou o Cruzeiro a transferir a segunda cota por 50% do passe de Wanchope Ábila”, anunciou o Huracán em seu site oficial, cobrando o pagamento de uma dívida estimada em US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 4,9 milhões).

Esse montante deveria ter sido pago pelo Cruzeiro no início de dezembro. Mas como o time mineiro não realizou o repasse, o Huracán deu um prazo de dez dias, a partir da última quinta-feira, para receber o valor devido, ameaçando levar o caso para a Fifa ou forçá-lo a realizar a aquisição da integralidade dos direitos econômicos de Ábila.

“A partir dessa intimação, correm dez dias para que o clube cumpra com o acordado, caso contrário devem pagar a opção de compra total, o custo da opção e os juros correspondentes, sem prejuízo das sanções previstas no regulamento relativo ao estatuto e transferências de jogadores da Fifa”, concluiu o Huracán.

Em junho, o Cruzeiro fechou a contratação de Ábila por US$ 4,2 milhões (aproximadamente R$ 13,7 milhões), o que inclui 50% dos direitos econômicos do jogador e também o pagamento das taxas da transferência.

No Cruzeiro, Ábila marcou 12 gols em 28 partidas disputadas, mostrando rápida adaptação ao futebol brasileiro. Agora, porém, o seu futuro é incerto, com até um retorno ao Huracán por falta de pagamento não podendo ser descartado diante das ameaças do clube argentino e das cláusulas do seu contrato de aquisição.