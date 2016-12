Acidente com ônibus mata um e fere 20 na Via Dutra, no Vale do Paraíba

Um acidente envolvendo um ônibus da viação Pássaro Marrom e uma carreta na Rodovia Presidente Dutra matou uma pessoa e fez outras 20 vítimas. A colisão aconteceu à 1h da manhã desta sexta-feira, 30, na altura de Jacareí, no Vale do Paraíba.

O ônibus estava lotado, com 54 passageiros, segundo o Corpo de Bombeiros, e saiu de São Paulo com destino a Ubatuba, no litoral norte. O motorista do ônibus morreu no local.

Os passageiros feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Jacareí, para o Pronto Socorro do Parque Industrial e para o Hospital da Vila Industrial, ambos em São José dos Campos. Das 20 vítimas, sendo quatro em estado grave, apenas uma corre risco de morte e permanece entubada.

Segundo relato das vítimas à Polícia Rodoviária Federal, o motorista estaria em velocidade compatível com o trecho e, no momento no acidente não chovia, e a pista estava com visibilidade boa.

A viação Pássaro Marrom informou que mantém equipes prestando auxílio aos passageiros em hospitais da região.

Neste momento o tráfego é normal em toda a região do Vale do Paraíba, sem registro de congestionamentos ou acidentes.