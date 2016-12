CCEE aponta queda de 2% na geração de energia em dezembro

A geração de energia elétrica no País apresenta redução de 2,1% no mês de dezembro. Também houve queda no consumo, de 0,4%, conforme boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com dados preliminares coletados até o dia 26 de dezembro em comparação com o intervalo de 3 a 28 do mesmo mês de 2015. Foram entregues ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 61.892 MW médios enquanto o consumo no SIN foi de 60.334 MW médios.

A queda na geração foi puxada pela retração de 34% na produção das usinas térmicas, sendo 61,5% de queda a óleo diesel; -48,6% em usinas nucleares e -34,8% a gás.

Por outro lado, usinas eólicas tiveram aumento de 30% na produção enquanto a energia hidráulica, incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas, geraram 48.018 MW médios, ou 77,6% sobre toda energia gerada no País, alta de 6,2 pontos porcentuais.

Quanto ao consumo, o fator principal de queda foi a retração 7% no mercado cativo. No mercado livre houve aumento de 23,5% no consumo. A CCEE pondera que, sem o registro de novas cargas oriundas do mercado cativo, apresentaria queda de 4,1%.