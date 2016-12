A cantora Adele (foto) faz sucesso há anos e já levou vários prêmios. Desta vez, a Billboard a elegeu como artista de 2016. De acordo com informações, a música Hello ficou 10 semanas em primeiro lugar no Hot 100 da parada de singles. No mesmo tempo permaneceu o disco “25”, que dominou a lista de álbuns da Billboard 200.

Com esse anúncio, Adele se tornou a primeira pessoa a levar o título por três vezes (também em 2011 e 2012).