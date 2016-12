Mulher Melão fez ensaio sensual para celebrar entrada de 2017

A Mulher Melão está preparada para a entrada do ano novo. A modelo fez um ensaio sensual na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com biquíni branco e champanhe à beira mar.

“Em 2017 quero ser revirada de ponta a cabeça. Estou disposta a viver intensamente. Revirada na virada e no ano todo! Quero me jogar e ser feliz. A vida é muito curta pra gente ficar de mimimi. Por gente mais feliz e bem resolvida perto de nós, porque gente feliz não enche o saco”, contou Mulher Melão para o Gente Ig.