As áreas de mananciais representam 56,4% do território do ABC, ultrapassando 469 quilômetros quadrados. Para alertar a população sobre a importância da preservação ambiental destes locais, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC instalou placas de sinalização para auxiliar a delimitação e o controle dessas regiões.

O material utiliza a marca da Represa Billings, produzida pelo Consórcio, alertando os habitantes das sete cidades e visitantes de outros municípios sobre a especificidade dessas áreas, fundamentais para a garantia de disponibilidade hídrica para a Região Metropolitana de São Paulo.

A implantação dos equipamentos visuais permanentes permite ampliar as possibilidades de sucesso na proteção, conservação e recuperação do manancial, por meio do controle das áreas e do estímulo à conscientização ambiental da população.

O coordenador do Grupo de Trabalho Meio Ambiente da entidade regional, João Ricardo Guimarães Caetano, ressaltou que a instalação das placas é fundamental para difundir o cuidado com as áreas de proteção. “Esta ação do Consórcio é uma importante iniciativa para informar os moradores das áreas de mananciais sobre a relevância destas regiões e também sobre os cuidados que devem ser tomados para a sua ocupação”, afirmou.