O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, por meio do GT Pessoa Idosa em parceria com a (FMABC) – Residência Multiprofissional, abriu 60 vagas para a I Capacitação Regional para Cuidadores de Pessoas Idosas.

Essa é a terceira ação do GT Pessoa Idosa e, segundo a coordenadora e advogada Patricia Pellin, o grande diferencial do grupo é contar com representantes com formação em diversas áreas. “Temos gerontólogo (Felipe Borges – São Caetano), educadores físicos (Jurandir de Souza – Diadema e Stella Ribeiro – Rio Grande da Serra), enfermeira (Carmen Loverbeck – São Bernardo), psicóloga (Solange Zilli – Mauá) e assistente social (Maria Gracely – Consórcio). Ao longo desse ano, realizamos uma Capacitação Gerontológica para 100 pessoas e estamos confeccionando um Guia Regional de Serviços e Direitos da Pessoa Idosa do Grande ABC.”

A capacitação terá como corpo docente os profissionais do GT Pessoa Idosa e professores da FMABC elencados pela professora mestra Ana Paula Guarnieri. A formação tem como objetivo propiciar noções básicas acerca do processo de envelhecimento e velhice para atendimento das demandas biopsicossociais das pessoas idosas que necessitam de apoio nas atividades cotidianas.

Para participar, é necessário ser munícipe de uma das sete cidades (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires) e ter interesse em atuar no acompanhamento de pessoas idosas, promovendo-lhes qualidade de vida e bem-estar.

As inscrições vão até 14 de janeiro de 2017 pelo link https://goo.gl/forms/ 6dSBVLj0jQ1RcH1p1. As aulas iniciam em 18 de janeiro e serão realizadas todas as quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, na Faculdade de Medicina do ABC (Av. Príncipe de Gales, 821, Vila Príncipe de Gales, Santo André).