Na volta de LeBron, Cavaliers bate Celtics com 32 pontos de Irving

LeBron James voltou ao Cleveland Cavaliers na noite de quinta-feira e o time retomou a sua rotina de vitórias. Na véspera do seu aniversário de 31 anos, o astro foi ofuscado pelas outras duas estrelas da equipe e deixou a quadra com a vitória por 124 a 118 sobre o Boston Celtics, em casa. Assim, o time se recuperou da derrota para o Detroit Pistons no compromisso anterior.

Kyrie Irving anotou 32 pontos e Kevin Love acrescentou 30 para que o Cavaliers resistisse a uma reação tardia do Celtics. O time de Cleveland teve vantagem de 20 pontos no terceiro quarto e de 17 no começo do último período. A equipe de Boston chegou a ficar a um ponto do Cavaliers no fim, mas acabou sucumbindo com as cestas decisivas anotadas por Irving.

LeBron James totalizou 23 pontos e 11 assistências pelo Cavaliers, além de ter obtido oito rebotes, o que o deixou perto de conseguir um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos), mas perdeu oito vezes a posse de bola. Isaiah Thomas anotou 31 pontos pelo Celtics e deu nove assistências. Já Avery Bradley marcou 23.

O Cavaliers somou a 11ª vitória nos últimos 13 jogos e ocupa a liderança da Conferência Leste. Além disso, o atual campeão da NBA conquistou a oitava vitória nos últimos nove compromissos diante do Celtics, o terceiro colocado do Leste.

WESTBROOK É EXPULSO EM DERROTA DO THUNDER – O Memphis Grizzlies aproveitou a expulsão de Russel Westbrook para massacrar o Oklahoma City Thunder por 114 a 80, em casa. O cestinha da atual temporada da NBA anotou 21 pontos antes de ser expulso no meio do terceiro período quando foram marcadas duas faltas técnicas. Ele ainda obteve cinco rebotes, mas não deu sequer uma assistência.

O Grizzlies já liderava o placar por dois dígitos, com a vantagem chegando aos 37 pontos no último quarto. Marc Gasol anotou 25 pontos pelo time de Memphis, enquanto Zach Randolph fez 21, com cada um deles obtendo oito rebotes. Já Troy Daniels marcou 22 pontos pelo sétimo colocado do Conferência Oeste. Enes Kanter registrou 19 pontos pelo Thunder, que está logo à frente do Grizzlies na classificação.

OUTROS JOGOS – Em duelo que envolveu brasileiros na rodada da NBA, o Phoenix Suns, lanterna do Oeste, superou o Toronto Raptors, o vice-líder do Leste, por 99 a 91, em casa. Leandrinho Barbosa somou dois rebotes e duas assistências nos quatro minutos em que jogou pelo Suns. Já Lucas Bebê conseguiu um rebote nos 21 minutos em que ficou em quadra.

Eric Bledsoe anotou 22 pontos e Devin Booker somou 19, sendo nove no último período pelo Suns, enquanto DeMar DeRozan e Kyle Lowry fizeram 24 pontos cada pelo time canadense. O Raptors não sofria duas derrotas seguidas desde 21 de novembro. Já o Suns assegurou apenas o segundo triunfo nos últimos oito compromissos.

Também na noite de quinta, Raulzinho ficou menos de um minuto em quadra na vitória do Utah Jazz por 100 a 83 sobre o Philadelphia 76ers, em casa. George Hill anotou 21 pontos na sua volta às quadras após ficar 13 partidas fora, um a mais do que Gordon Hayward e Rodney Hood.

Quinto colocado do Oeste, o Jazz superou o 76ers por 30 a 9 no último período. Ersan Ilyasova fez 16 pontos para o time da Filadélfia, que não contou com Joel Embiid, perdeu o quarto jogo seguido e tem a pior campanha do Leste e da liga.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 91 x 82 Miami Heat

Memphis Grizzlies 114 x 80 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 124 x 118 Boston Celtics

Utah Jazz 100 x 83 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 99 x 91 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 89 x 101 Dallas Mavericks

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Miami Heat

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Dallas Mavericks