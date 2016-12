O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), não escondeu sua irritação com a decisão dos prefeitos de Santo André, Carlos Grana, e de Mauá, Donisete Braga (ambos do PT), em realizar o reajuste da tarifa de ônibus (de R$ 3,80 para R$ 4,20) ainda neste ano. Para o verde, a atitude demonstra que o Consórcio Intermunicipal do ABC “não serve para mais nada”.

Resposta

“É estranho Santo André e Mauá anunciarem o reajuste. Fico até triste com os prefeitos que fizeram isso, porque tem um Consórcio Intermunicipal de prefeitos onde é discutida essa tarifa. Acho que foi um caso isolado dessas duas cidades que acabam prejudicando todo um trabalho que foi construído no Consórcio, que eu vejo que o Consórcio tem que acabar. Se isso acontecer o Consórcio tem que acabar. Não tem sentido ter um Consórcio de prefeitos para discutir isso, você pagar, gastar dinheiro da sua cidade para ter atitudes isoladas como em uma questão tão importante que é o transporte coletivo da nossa região. Se uma atitude dessas for findada, a minha sugestão é acabar com o Consórcio”, disse Michels.

Crítica

O chefe do Paço diademense não escondeu sua irritação também com o trabalho realizado pela entidade regional nos últimos anos. “Só tive prejuízo. Só gastou dinheiro. Não teve nenhum projeto executado 100% na região. Acaba com o Consórcio ao invés de ficar gastando dinheiro”, concluiu o verde.

Outras críticas

Não foi apenas Lauro Michels que ficou irritado com os reajustes em Mauá e Santo André, ex-secretários e vereadores também fizeram duras críticas através das redes sociais. Mesmo os mais fieis apoiadores de Carlos Grana e Donisete Braga não gostaram da atitude.

Lembrando

O reajuste da tarifa do transporte público no ABC era feita após acerto entre os sete prefeitos da região. Ato que só acontecia após a posição oficial da capital e do Governo do Estado. Existe a possibilidade de o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito eleito de São Paulo, João Dória Junior (PSDB) não realizarem mudanças nos valores, fato que poderia servir de justificativa para a mesma atitude no ABC.

Reunião

Em sua primeira reunião com o secretariado e os presidentes de autarquias, nesta quinta-feira (29), o prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), deixou clara a sua posição em tentar congelar 30% dos cargos em comissão e também gerar uma economia de R$ 100 milhões ao ano na máquina pública.

Encontro?

Nesta sexta-feira (30), o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), fará a entrega do relatório final do processo de transição à Orlando Morando. Ainda não se tem a confirmação da presença do tucano no encontro. Morando vem criticando a falta de informações sobre reajustes nos contratos dos fornecedores, fato que considera como um motivo para uma “futura pedalada”.