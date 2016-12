Quadrilha invade shopping na zona sul de SP e rouba joalheria

Uma quadrilha invadiu o Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 29, e assaltou a joalheria Vivara. A polícia foi acionada e alcançou o bando na saída do shopping, onde houve troca de tiros. Um suspeito foi preso e ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar, o chamado para a corporação ocorreu às 19h18 desta quinta. A administração do shopping informou à reportagem que a quadrilha rendeu homens que faziam a segurança do local e rapidamente seguiu para a joalheria, que fica próximo a uma das portarias. Após encher uma mochila com joias, o bando saiu pela Alameda dos Jurupis, onde foi encontrado por policiais militares.

Imagens de clientes do shopping feitas nesta noite mostram uma das vitrines estilhaçada pela ação e a movimentação de seguranças nas imediações da loja. A administração informou que o funcionamento das demais lojas foi normalizado à noite. Em comunicado, o shopping acrescentou que a ação foi gravada pelas câmeras de segurança, o que deve auxiliar as investigações da polícia.