A relação com o Governo Federal continua sento alvo de críticas do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), durante a apresentação dos novos secretários de Educação, Tatiane Ramos, e de Defesa Social, Marcel Lacerda Soffner, nesta quinta-feira (29), o verde refutou a ideia de pedir nova verba a União para a construção de creches, devido à falta de divisão do custeio dos equipamentos, fato que fez com que o chefe do Paço chama-se de “presente de grego” algumas ações do Executivo nacional.

“Essas creches do Governo Federal é um presente de grego. Já começa por aí. Creche, UPA, ambulância, tudo presente de grego. Isso dá a impressão que o Governo Federal é bonzinho e o município é incompetente em fazer a coisa. O que eu vou propor para o Governo Federal, eu faço a creche e ele custeia a creche, aí fica bacana para a gente. Eu não preciso de prédio, eu não preciso do Governo Federal me dando R$ 2 milhões para construir uma creche. Eu quero R$ 2 milhões por mês para custear as creches da cidade de Diadema. Aí sim o Governo Federal vai ajudar os municípios, pois o que o Governo Federal faz hoje é uma grande enganação”, afirmou Michels.

Durante a coletiva, o prefeito diademense relembrou as que quatro creches da cidade que estavam em construção nos últimos anos eram do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Duas delas, Ilheus e Naval, foram entregues após o município colocar dinheiro próprio para finalizar as obras. Outras duas, a Sagrado Coração de Jesus, no bairro Gazuza, e Irmã Dulce, no Parque Real, ainda estão em construção e o objetivo é entregar a primeira em 2017.

Ao ser questionado sobre as filas nas creches, Lauro Michels garantiu que não é possível zerar o déficit de vagas. “Zerar déficit de creches, o prefeito que falar isso é mentiroso. Nenhum prefeito vai zerar filas de creches no Brasil inteiro”, afirmou o prefeito. Em diadema a fila de vagas é de 7 mil. Atualmente as creches cobrem 30,4% da demanda, o objetivo é chegar a 50%. Segundo Tatiane Ramos, durante o primeiro mandato do verde, mais de 13 mil vagas foram criadas.

Segurança

O coronel Marcel Lacerda Soffner assume a Secretaria de Defesa Civil. Ex-comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana de Diadema, Soffner foi candidato a vice-prefeito na chapa de Taka Yamauchi (PSD), mas no segundo turno deu seu apoio pessoal a candidatura de Michels. O objetivo do novo secretário é tentar modernizar o combate ao crime na cidade.

Outros secretários

Michels fecha o ano sem anunciar os chefes de oito secretarias. Questionado sobre o assunto, o prefeito disse que pode anunciar outros nomes durante sua posse ou mesmo colocar interinos nas pastas. Nos bastidores, a informação é de que o verde ainda espera pela eleição da Mesa Diretora para saber que caminhos tomar, principalmente em torno da participação do PPS e do DEM no primeiro escalão.

Democratas e populares-socialistas estão conversando com membros da oposição (PT, PRB e PR) para fechar um acordo que colocaria Pretinho do Água Santa (DEM) como presidente do Legislativo, algo que deixou Lauro Michels irritado.