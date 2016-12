Por meio de um poema, Serena Williams anuncia que está noiva

Uma das maiores tenistas de todos os tempos e atual vice-líder do ranking mundial, Serena Williams (foto) surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar que ficou noiva. A tenista norte-americana confirmou que disse “sim” ao pedido de casamento feito por Alexis Ohanian, de 33 anos, cofundador do site de mídia social Reddit.

Por meio de um poema publicado justamente neste site, Serena, de 35 anos, confirmou que irá se casar com Ohanian, em data ainda não confirmada pelos noivos. Ele, por sinal, comemorou o futuro enlace através de uma publicação em sua página no Facebook, na qual destacou: “Ela disse sim”.

Os dois estão namorando há mais de um ano e Serena comemorou com o seguinte poema o noivado publicado no Reddit: “Voltei para casa/Um pouco tarde/Alguém tinha uma encomenda para me entregar/E uma carruagem aguardava/Destino: Roma/Para me levar até meu próprio príncipe encantado/De volta onde nossas estrelas primeiramente colidiram/E agora fechamos o ciclo/Na mesma mesa na qual nos conhecemos por acaso/Dessa vez ele não fez isso por acaso/Mas por escolha/De joelhos ele me disse 4 palavras/E eu disse sim”.

Também festejado por meio de uma charge publicada por Serena nesta mesma rede social, o anúncio do noivado surpreendeu também porque a tenista norte-americana vinha evitando falar sobre o relacionamento com Ohanian, que, através de uma resposta para Serena em sua conta oficial no Reddit, destacou: “E você me fez ser o homem mais feliz do mundo”.

O noivado de Serena acontece no final do mesmo ano em que a norte-americana viu a sua condição de rainha do tênis feminino ser perdida para a alemã Angelique Kerber, que assumiu a liderança do ranking mundial em setembro e terminou a temporada com mais de 2 mil pontos de vantagem (9.080 a 7.050) sobre a tenista dos Estados Unidos.

Em julho deste ano, Serena conquistou o título de Wimbledon pela sétima vez para igualar o número recorde de títulos de simples de Grand Slam obtido por Steffi Graf. Ela chegou a 22 troféus ao total da série mais importante de torneios do circuito profissional para repetir o feito da ex-tenista alemã.

Entretanto, a norte-americana conquistou apenas dois torneios de simples no ano e foi prejudicada por uma série de lesões. E, fora das condições físicas ideais, acabou desistindo de disputar o Masters da WTA, torneio que reuniu as melhores tenistas da temporada.