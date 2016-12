Palmeiras pode pegar Chapecoense no dia 21 e ser 1º rival de time após tragédia

O Palmeiras poderá ser o primeiro adversário da Chapecoense após o acidente aéreo sofrido pela equipe catarinense no dia 29 de novembro, na Colômbia, que deixou 71 mortos. O amistoso entre as duas equipes deve ser disputado no dia 21 de janeiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida deverá ser confirmada na semana que vem.

“Vamos ter um amistoso contra o Palmeiras para o dia 21 de janeiro. Está tudo bem encaminhado. O Palmeiras sempre foi muito gentil com a gente, um clube irmão de verdade. Jogamos a Série B juntos, em 2013, e o Paulo Nobre (ex-presidente) é muito querido. A possibilidade de abrirmos o ano com esse jogo aqui é bem grande” disse João Carlos Maringá, atual diretor de futebol da Chapecoense, em entrevista à rádio Bandeirantes.

O ex-presidente Paulo Nobre tinha ótima relação com a diretoria da Chapecoense, especialmente com o presidente Sandro Pallaoro, uma das vítimas fatais do trágico acidente com o avião da empresa boliviana LaMia. O clube disputaria a decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Neste mês, a Conmebol confirmou que o título da competição ficou com a equipe brasileira.

O Palmeiras já foi elogiado pela diretoria do clube catarinense por ter colocado à disposição da equipe de Chapecó uma lista de jogadores de seu elenco para serem escolhidos pela nova direção de futebol. O novo treinador da Chapecoense é Vagner Mancini, contratado como substituto de Caio Júnior, que morreu no trágico acidente aéreo.

Há alguns dias, o Palmeiras contratou o camisa 10 da Chapecoense no Brasileirão, Hyoran. Ele assinou contrato até 2020 e se apresenta no início de 2017.