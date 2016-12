Montillo é aprovado nos exames médicos e assina com o Botafogo por um ano

O meia argentino Walter Montillo foi oficializado no final da tarde desta quinta-feira como reforço do Botafogo para 2017. O argentino, que chegou pela manhã ao Rio de Janeiro, foi aprovado nos exames médicos realizados durante o dia e assinou contrato que vale apenas até o fim da temporada 2017.

“A expectativa é grande. É um desafio muito lindo para mim, com 32 anos. Vou trabalhar duro e forte para essa equipe que fez um grande trabalho em 2016. Não venho fazer outra que não seja mostrar o meu futebol e ajudar”, comentou o meia, que assinou contrato no Centro de Memória do clube, em General Severiano.

O jogador só será apresentado à imprensa em janeiro, mas, nesta quinta, o Botafogo já informou que ele usará a camisa de número 7, que já foi de Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha.

“Para mim é uma hora vestir essa camisa. É muita história. Sou muito honrado de usá-la, com humildade e felicidade. Tomara que, com muito trabalho, possa levar essa camisa para levar essa equipe a grandes conquistas”, afirmou Montillo.

O meia estava no Shandong Luneng, da China. Montillo já atuou no futebol brasileiro por Cruzeiro e Santos e chega como principal aposta do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores.

O clube carioca já havia acertado com o atacante Roger (ex-Ponte Preta) e o goleiro Gatito Fernández (ex-Figueirense). Por outro lado, Sidão e Neílton saíram para o São Paulo e Diego Barbosa acertou com o Cruzeiro.