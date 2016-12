Caged: indústria da transformação é o setor que mais fechou vagas em novembro

A indústria de transformação foi o setor que mais fechou vagas formais no mês de novembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho. O saldo no setor foi negativo em 51.859 vagas.

A construção civil também registrou forte fechamento de postos, com saldo negativo de 50.891 vagas, assim como serviços (-37.959) e agropecuária (-26.097). A administração pública ficou com resultado líquido de 4.426 demissões; os serviços industriais de utilidade pública tiveram 2.642 demissões; e o setor de extração mineral apresentatou 1.834 demissões.

O comércio foi o único setor que registrou abertura de vagas. O saldo foi positivo em 58.961 vagas.

Todos os Estados registraram saldo líquido negativo de empregos em novembro, exceto o Rio Grande do Sul, onde foram criadas 1.191 vagas formais. São Paulo teve o pior desempenho, com fechamento de 39.675 vagas, seguido por Rio de Janeiro (-12.438) e Minas Gerais (-11.402).