Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o casal não está tão grudado assim. Depois de rumores que eles mal se falaram no prêmio de Melhores do Ano da Globo, a loira vai passar o fim de ano em Orlando com amigos sem o marido.

No aniversário de Calabresa, Adnet também não foi visto. Ainda segundo o jornal, desde que a humorista recebeu provas que o marido a traiu, os dois quase não foram mais vistos juntos em público.