Dinho Ouro Preto lamenta morte do pai

Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, lamentou a morte do pai em sua conta do Instagram nesta quinta-feira (28).

Affonso Celso de Ouro-Preto era também padrasto do músico Dado Villa-Lobos, que compartilhou a foto de Dinho e ainda prestou suas condolências a família.