Segundo o site TMZ, Rob Kardashian foi internado na noite desta quarta-feira (28). O irmão de Kim teria passado mal devido a uma briga com Blac Chyna, sua mulher e mãe de sua filha Dream.

As brigas seriam pivô do aumento de peso, que ajudou a descontrolar a diabetes de Rob. Kris Jenner e o namorado Corey Gamble foram vistos na ala de emergência do hospital, sem a neta Dream.