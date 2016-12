Agora que não está mais casado, Tiago (Marcello Melo Jr.) vaia té a casa de Yumi (Jacqueline Sato) para convidá-la a um passeio, e a japonesa oferece ajuda no que for preciso. No caminho, ele resolve falar a verdade para a artista: “Eu tô apaixonado por você, Yumi”. A moça se derrete e diz que também está. Os dois então selam o passeio com um beijo. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (29/12).