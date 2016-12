Léo (Rafael Vitti) quer tudo do om e do melhor para seu próximo show e Lázaro (João Vicente de Castro) quer logo saber o porque. O cantor então resolve abrir o coração para o mau caráter: “Vou abrir pra você, porque você é meu brother, mas é segredo: eu vou pedir a mão da Diana (Alinne Moraes) no palco”, diz ele, todo animado. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (29/12).