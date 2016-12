Rússia diz que acordo de cessar-fogo na Síria foi fechado e deve começar amanhã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que os acordos foram firmados para um cessar-fogo na Síria e negociações de paz entre o governo do presidente Bashar al-Assad e a oposição.

A trégua está programada para começar na manhã de sexta-feira (30), disse o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu.

Em um comunicado divulgado pela Agência de notícias oficial da Síria, os militares da Síria confirmaram que um “cessar-fogo abrangente” entraria em vigor na meia-noite.

Putin disse que os acordos foram alcançados nesta quinta-feira entre o regime sírio e a “oposição militante” para um cessar-fogo e para os arranjos para monitorá-lo. Ele também disse que o acordo foi alcançado sobre a “prontidão das conversações de paz para resolver a situação na Síria.

O líder russo, no entanto, não identificou os grupos militantes que ele disse terem concordado com a trégua, mas Shoigu disse que incluíram as “forças principais” da oposição armada. O Estado Islâmico e a Frente da Conquista Síria, um grupo armado ligado à Al Qaeda, foram excluídos das tréguas anteriores. Em suas observações, Putin reconheceu que os acordos eram “muito frágeis”.

Fonte: Dow Jones Newswires.