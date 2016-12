Rihanna deixa de seguir Jennifer Lopez após foto com Drake

Parece que Rihanna não suportou ao ver Drake abraçado com Jennifer na foto do Instagram da musa. Mesmo sem legenda, a imagem causou um alvoroço nas redes sociais, com boatos de que há um affair entre os dois cantores.

A situação pegou mais fogo ainda depois que o jornal The Mirror revelou que Rihanna deixou de seguir J-Lo nas redes sociais já poucos dias.

Rihanna e Drake nunca assumiram um romance, mas já se beijaram no palco do VMA 2016. O rapper já se declarou apaixonado pela a diva pop desde os 22 anos.

Drake postou a mesma foto que Jennifer, também sem uma legenda.