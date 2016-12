Ariana Grande se sente objetificada e desabafa no Twitter

A cantora Ariana Grande passou por uma situação chata com um fã do namorado Mac Miller e contou tudo o que aconteceu no Twitter. De acordo com a cantora, ela e Mac estavam saindo quando o rapaz os seguiu até o carro dizendo que ela era “sexy pra caramba”. Ariana, que não gostou nada do que aconteceu, protestou a atitude na rede social.

Ariana fez uma reflexão sobre o ocorrido: “Pegando essa? Como assim? Isso pode não ser grande coisa para alguns de vocês, mas eu me senti objetificada e com nojo. Eu também estava sentada ao lado quando ele disse aquilo. Eu fiquei bem quieta e machucada a partir daquele momento. Coisas desse tipo acontecem o tempo todo e são momentos como esse que contribuem para que as mulheres tenham medo. Eu não sou um pedaço de carne que um homem usa para seu prazer. Eu sou um ser humano adulto em um relacionamento com um homem que me trata com amor e respeito. Machuca meu coração que tantos jovens se sintam confortáveis usando essas frases e objetificando mulheres com tanta facilidade. Eu senti que deveria falar sobre essa experiência porque eu sei muito bem que a maioria das mulheres sabe como é quando falam de você dessa forma em público. Nós precisamos falar sobre esses momentos abertamente porque eles são nocivos e vivem dentro de nós como vergonha. Nós precisamos compartilhar e verbalizar quando algo nos faz sentir desconfortáveis porque se não fizermos, isso vai continuar. Nós não somos objetos ou prêmios. Nós somos RAINHAS.”