A passagem de ônibus em Santo André vai passar de R$ 3,80 para R$ 4,20 no dia 3 de janeiro. O decreto assinado pelo prefeito Carlos Grana (PT) foi publicado nesta quinta-feira (29). O reajuste será de 10,52%, acima da inflação registrada no ano. O decreto estabelece ainda novo valor para o vale-transporte pago pelas empresas, que passa dos atuais R$ 4,50 para R$ 5.

Santo André é a segunda cidade do ABC a anunciar aumento na passagem de ônibus. Na quarta-feira (28) o prefeito de Mauá, Donisete Braga (PT), publicou decreto com reajuste idêntico ao que será aplicado em Santo André – passagem de R$ 3,80 para R$ 4,20 e vale-transporte de R$ 4,50 para R$ 5. No caso de Mauá, o reajuste vale a partir de 31 de dezembro.

Outras cidades do ABC devem divulgar aumentos nos próximos dias, além da CPTM, do Metrô e dos ônibus intermunicipais e trólebus da EMTU. Na região metropolitana, já publicaram reajustes as cidades de Osasco e Barueri (R$ 4,20), além de Guarulhos, onde a passagem vai para R$ 4,50.