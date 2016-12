Decreto publicado nesta quarta-feira (28) pelo prefeito de Mauá, Donisete Braga (PT), estabelece a nova tarifa de ônibus da cidade, que passa de R$ 3,80 para R$ 4,20. O valor entrará em vigor no dia 31 de dezembro, no último dia de gestão do petista.

Haverá aumento também no valor do vale-transporte pago pelas empresas. A tarifa, que está em R$ 4,50, passa para R$ 5. A promessa do futuro prefeito Atila Jacomussi (PSB) é igualar o preço da passagem comum e do vale-transporte, portanto existe a possibilidade de o valor cair de R$ 5 para R$ 4,20 na próxima gestão.

Mauá é a quarta cidade da região metropolitana de São Paulo a anunciar aumento na tarifa de ônibus e a primeira do ABC a tomar essa decisão. Já anunciaram aumentos os municípios de Guarulhos (de R$ 3,80 para R$ 4,50), além de Osasco e Barueri (ambas de R$ 3,80 para R$ 4,20).

As demais cidades do ABC também devem publicar decretos com reajustes nos próximos dias, assim como a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), o Metrô e os ônibus intermunicipais e trólebus gerenciados pela EMTU.