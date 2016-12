“Em 2012, 63,35% dos eleitores que nos elegeram acreditaram na prometida mudança e foram traídos. As promessas idealizadas não foram cumpridas, os serviços pioraram, o desrespeito com os funcionários ocorreu, tendo em vista que protestos, denúncias e irregularidades foram frequentes nesta gestão”, foi assim que a vice-prefeita de São Caetano, Lucia Dal’Mas (PRTB), inicia um pequeno texto enviado à imprensa sobre a gestão do prefeito Paulo Pinheiro (PMDB).

Em determinado trecho do texto, Lucia garante que sai da Prefeitura com “a cabeça erquida, pela porta da frente”, pois considera que tentou colaborar desse o início da gestão, principalmente sobre as escolhas consideradas “erradas” por elas em relação aos secretários. Lucia e Pinheiro brigaram após três meses de mandato.

A Prefeitura de São Caetano assinou nesta quarta-feira (28), um contrato com a GreenLine Sistema de Saúde que passa a ser o novo plano de Saúde do funcionalismo a partir desta quinta-feira (29). 13 mil funcionários serão atendidos pela empresa que substituí o Grupo NotreDame Intermédica.

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), anuncia nesta quinta-feira (28), os nomes de mais dois secretários, o de Educação e de Defesa. Até o momento algumas pastas não terão anuncio, como Transportes, algo que ficará para depois da posse, no dia 1º de janeiro.

Ao realizar sua saudação aos vereadores eleitos no anuncio dos presidentes das autarquias, o prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), brincou ao dizer que faria ali mesmo a reunião sobre a formação da nova Mesa Diretora da Câmara. Todos riram, mas o tucano já tinha garantido que faria uma conversa após realizar todos os anúncios de secretários.

Em uma famosa página sobre Ribeirão Pires, no Facebook, está sendo convocada uma manifestação contra o prefeito Saulo Benevides (PMDB). A intenção dos manifestantes é jogar lixo à frente da casa do peemedebista. Está semana, um grupo de servidores da Educação de São Caetano protestou em frente à casa do prefeito Paulo Pinheiro (PMDB).