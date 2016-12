Tottenham goleia Southampton, se isola na 5ª posição do Inglês e cola no Arsenal

Em um jogo no qual saiu perdendo ao levar um gol logo no primeiro minuto e ainda teve um pênalti desperdiçado por Harry Kane, o Tottenham mesmo assim goleou o Southampton por 4 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, no confronto que fechou a 18ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado expressivo fez o Tottenham se isolar na quinta posição da competição, com 36 pontos, voltando a abrir três de diferença para o Manchester United, sexto colocado, que na última segunda-feira bateu o Sunderland por 3 a 1, em casa.

Além de se garantir na zona de classificação por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, o Tottenham também se manteve na briga por um lugar na Liga dos Campeões, pois ficou apenas um ponto atrás do Arsenal, que fecha a área de acesso à principal competição interclubes do futebol europeu. Já o Southampton estacionou nos 24 pontos e ocupa o oitavo lugar.

No duelo isolado que fechou essa penúltima rodada do primeiro turno do Inglês, o Southampton abriu o placar logo no minuto inicial do confronto, quando Virgil van Dijk completou de cabeça para as redes uma falta cobrada por Ward-Prowse.

A torcida do time da casa explodiu de alegria com o gol relâmpago, mas a festa local durou apenas até os 18 minutos, quando o Tottenham empatou o jogo. Dele Alli aproveitou uma sobra de uma bola desviada na zaga após cruzamento e, também de cabeça, deixou tudo igual.

Já a virada no placar veio aos 7 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Eriksen, Harry Kane subiu no primeiro pau e desviou para as redes.

Pouco depois, aos 12, o mesmo Kane poderia ter ampliado para 3 a 1, em cobrança de pênalti sofrido por Dele Alli que provocou a expulsão do rival Redmond. Entretanto, atrapalhado por uma imperfeição do gramado na hora da batida, o astro da equipe londrina isolou a bola por cima da meta.

Mas, o que era um jogo com placar perigoso para os visitantes, virou festa total para o Tottenham em um intervalo de apenas dois minutos. Aos 39 minutos, Son recebeu um lançamento e finalizou bonito para marcar o terceiro. Já aos 41, após bela jogada individual de Rose, que veio carregando a bola desde o meio-campo, Dele Alli bateu colocado com categoria para selar o 4 a 1.

Após o triunfo, o Tottenham jogará pela última rodada do primeiro turno no dia 1º de janeiro de 2017, domingo, contra o Watford, novamente fora de casa. Já o Southampton voltará a atuar em seus domínios, mas contra o West Bromwich, no dia 31 de dezembro, para se redimir diante de sua torcida.