Em seu último anuncio neste ano, o prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), garantiu autonomia do novo superintendente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo (Imasf), Luiz Carlos Gonçalves da Silva. Durante o ato realizado nesta quarta-feira (28), o tucano relembrou dos problemas apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que verificou as contas da autarquia entre 2008 e 2015.

“O Luiz foi convidado porque é funcionário (do Imasf) e conhece o lugar que vai trabalhar. Não vou por ninguém inexperiente nessa demanda. Segundo, ele tem todos os indicativos que precisa para estar em um lugar com este problema. Ele tem probidade suficiente para ocupar o cargo e tem total autonomia para fazer as mudanças, e tudo que necessário para ser auditado. Ele tem carta branca de nossa parte para fazer qualquer levantamento”, disso Morando.

Questionado sobre como acompanhou a CPI do Imasf, instaurada na Câmara neste ano, Luiz Carlos não quis responder, pois não sabia dos detalhes da investigação do Legislativo que apontou uma estimativa de rombo de R$ 100 milhões, entre o orçamento e também móveis e imóveis. Além disso, foi pedida a prisão temporária do ex-superintendente da autarquia, Valdir Miraglia.

Outros três nomes foram anunciados neste evento. Marcos Galante Vial, o Arouca vai assumir o comando do Instituto Municipal de Previdência, o SBCPrev. Samuel Gomes Pinto será o novo comandante da Fundação Criança e Luiz Pires de Paula será o superintendente do Rotativo de São Bernardo. Em janeiro, Orlando Morando vai fazer a lista tríplice em relação ao presidente da Faculdade de Direito de São Bernardo.