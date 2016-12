Pontual faz brincadeira ao falar sobre morte de Carrie Fisher e viraliza

Durante o Globo News em Pauta da última terça-feira, 27, o jornalista Jorge Pontual falava da morte de Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia de Star Wars, quando resolveu fazer uma brincadeirinha.

Ele falou da tristeza da morte da atriz e como ela deixaria saudades, falou sobre seu livro biográfico e sobre as reações de sua morte nas redes sociais e disse que a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, um dos personagens do Star Wars, e imitou o som que ele fazia.

A piada rendeu muitas risadas – um pouco constrangidas – dos outros repórteres do estúdio e, poucos minutos depois, o vídeo da fala de Pontual viralizou nas redes sociais. Alguns internautas criticaram o jornalista e o acusaram de desrespeito com a morte da atriz, enquanto outros elogiaram sua postura e viram a brincadeira como uma homenagem.