Homem ligado a ataque com caminhão em Berlim é preso

O tunisiano de 40 anos cujo contato apareceu no celular do homem que matou doze pessoas com um caminhão em Berlim, Anis Amri, foi preso nesta quarta-feira em Berlim, afirmaram promotores federais.

“Novas investigações indicaram que ele pode estar envolvido no ataque ao mercado de natal na semana passada”, afirmou a promotoria.

O homem foi detido após buscas feitas em sua casa e sua propriedade comercial em Berlim. A polícia quer saber se ele ou outras pessoas ajudaram Amri a fugir de Berlim e como ele chegou a Milão, onde foi encontrado e morto pela polícia local.