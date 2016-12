A cantora e atriz Larissa Manoela comemora 16 anos nesta quarta-feira (28). A moça escolheu Nova York (EUA), para festejar a data especial com os pais Gilberto e Silvana.

Larissa ganhou homenagens dos pais no Instagram. “Minha coisinha hoje faz 16 anos! Quanta alegria comemorar essa data num lugar maravilhoso que sempre foi o sonho dela em conhecer e ainda com pessoas tão queridas. Desejo que você seja muito feliz, que todos os seus sonhos se realizem e que Deus, com seu infinito amor, te cubra de bênçãos. Muita alegria, paz, saúde e prosperidade. Parabéns, minha linda! Te amo!”, publicou a mãe da atriz.

A família passou alguns dias em Orlando antes de ir para Nova York.